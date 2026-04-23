Тренер «Питтсбурга» Мьюз: у Кросби не было ни одной симуляции за 21 сезон в НХЛ

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Дэн Мьюз отреагировал на удаление за симуляцию нападающего своей команды Сидни Кросби в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли — 2025/2026 с «Филадельфией Флайерз». В конце первого периода форвард «Флайерз» Гарнет Хэтэуэй дал клюшкой по лицу Кросби, а Сидни эмоционально отреагировал, рухнув на лёд прямо перед арбитром на точке вбрасывания.

«У нас нет ни одной симуляции за весь сезон. У Кросби не было ни одной за 21 сезон. Клюшка попала ему в лицо. Я сильно не согласен с решением арбитра. Мы здесь не для того чтобы симулировать, Сид этого не делает», — приводит слова Мьюза журналист Грег Вышински в социальной сети X.