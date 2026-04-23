Заварухин объяснил поражение «Автомобилиста» от «Салавата» в плей-офф КХЛ
Бывший главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался по итогам проигранной серии 1/8 финала плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Счёт в серии — 4-2 в пользу уфимской команды.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 апреля 2026, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Ефремов, Зоркин) – 08:33 (5x5) 1:1 Мэйсек (Голышев) – 18:37 (5x4) 1:2 Денежкин (Да Коста) – 29:22 (5x5) 2:2 Родуолд (Василевский, Ремпал) – 31:08 (5x5) 2:3 Горбунов (Осипов, Кизимов) – 59:27 (5x5) 3:3 Кузнецов (Ремпал, Сучков) – 59:56 (5x5) 4:3 Ремпал (Кузнецов) – 80:43 (5x5)
«Похожа ли серия с «Салаватом» на прошлогоднюю серию с «Ак Барсом»? Разные игры, разные соперники. В этом году ожидал большего от лидеров, которые прошли матчи плей-офф прошлых годов, что не только одно звено будет вести матчи. Разные обстоятельства сложились, на последней минуте матча пропустили за 4,5 секунды до конца: возможно, не то звено выпустил в концовке. Команда подходила в неплохой форме в плей-офф», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
