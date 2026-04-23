Директор «Автомобилиста» высказался о трансферной политике клуба

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков высказался о трансферной политике клуба, отметив, что в этом году команду ждут масштабные изменения.

«Думаю, что костяк, который завоевал бронзу, нуждается в реформировании. Нужно новое издание состава команды. В прошлые межсезонья было три-четыре трансфера, а в этом году будут более масштабные изменения, которые будут соответствовать взглядам нового главного тренера. Будут люди, чьи контракты истекут, возможно, кого-то коснётся трансферная история среди людей на действующих контрактах. Это обсуждается с тренерским штабом», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.