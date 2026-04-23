«Человек подвёл клуб». Максим Рябков — об уходе Рида Буше из «Автомобилиста»

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков высказался о расторжении контракта нападающего Рида Буше с клубом. В сезоне-2025/2026 Буше провёл 43 матча за «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 42 (17+25) очка. В плей-офф американский хоккеист участия не принимал, так как ранее по своей инициативе покинул расположение команды.

«Человек подвёл клуб, тренера, болельщиков. Это частное мнение. Понимаю ситуацию изнутри, есть обстоятельства, которые заставляют делать действия, которые я перечислил. Судить его не стоит, там реально семейные обстоятельства. Можно ли было найти другие выходы? Всегда можно. Комментировать не имею права в моральном и человеческом смысле», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.