В «Автомобилисте» раскрыли, как приняли решение о назначении Кудашова тренером команды

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал, как было принято решение о назначении Алексея Кудашова главным тренером команды. Российский специалист возглавил «Автомобилист» в начале апреля этого года.

«Сам Алексей Николаевич сказал 6 апреля, когда мы встретились, что слышал много слухов, но не слышал про «Автомобилист». Его имя по ходу сезона связывалось со многими клубами. Не хотелось медлить после завершения сезона, понимали, что многие команды будут стремиться к изменениям, а Кудашов был первым номером в нашем шорт-листе.

Быстро организовали встречу в Москве, часа четыре она длилась. Обсуждали фундаментальные взаимодействия, философию, первичные наброски по формированию команды. Он максимально близко подходит к тому видению, которое мы хотим видеть в «Автомобилисте». Надеемся, что он поднимет планку максимально высоко», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.