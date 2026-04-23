Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Автомобилисте» раскрыли, как приняли решение о назначении Кудашова тренером команды

Комментарии

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал, как было принято решение о назначении Алексея Кудашова главным тренером команды. Российский специалист возглавил «Автомобилист» в начале апреля этого года.

«Сам Алексей Николаевич сказал 6 апреля, когда мы встретились, что слышал много слухов, но не слышал про «Автомобилист». Его имя по ходу сезона связывалось со многими клубами. Не хотелось медлить после завершения сезона, понимали, что многие команды будут стремиться к изменениям, а Кудашов был первым номером в нашем шорт-листе.

Быстро организовали встречу в Москве, часа четыре она длилась. Обсуждали фундаментальные взаимодействия, философию, первичные наброски по формированию команды. Он максимально близко подходит к тому видению, которое мы хотим видеть в «Автомобилисте». Надеемся, что он поднимет планку максимально высоко», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
«Человек подвёл клуб». Максим Рябков — об уходе Рида Буше из «Автомобилиста»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android