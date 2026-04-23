Директор «Автомобилиста» — о возвращении Гущина и Неучева из АХЛ: будем смотреть

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков ответил на вопрос о возможном возвращении Виктора Неучева из «Чикаго Вулвз» и Данила Гущина из системы «Колорадо Эвеланш».

«Возвращение Гущина и Неучева из АХЛ? Будем смотреть: это вопрос желания, мотивации, состояния здоровья. Сезоны по разному складываются, будем знакомить с их возможностями главного тренера, посмотрим, кто и как впишется в его концепцию. Тренерский штаб определит, кто и как поможет клубу. Пока позиции не очень близки в финансовых вопросах. Этот вопрос пока вторичен, надо определиться, что хочет видеть тренерский штаб», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.