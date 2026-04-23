Макдэвид отреагировал на поражение «Эдмонтона» от «Анахайма» во втором матче плей-офф НХЛ
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отреагировал на поражение во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:4. Следующий матч состоится в Анахайме 25 апреля.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 6
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Драйзайтль (Подколзин, Уолман) – 08:58 1:1 Готье (Киллорн) – 12:48 (pp) 1:2 Труба (Лакомб, Терри) – 22:44 1:3 Киллорн (Готье, Лакомб) – 25:35 (pp) 2:3 Мёрфи (Драйзайтль, Капанен) – 31:46 2:4 Пилинг (Киллорн) – 35:50 (sh) 3:4 Хайман (Экхольм, Ньюджент-Хопкинс) – 37:48 4:4 Самански (Рословик, Савуа) – 53:51 4:5 Готье – 55:08 4:6 Пилинг (Лакомб) – 58:50
«Мы уже бывали в таких ситуациях, когда перед выездной игрой счёт в серии становится 1-1. Мы бы хотели добиться лучшего результата сегодня, но с учётом выездного статуса следующей игры… Нам комфортно играть не только дома», — приводит слова Макдэвида пресс-служба «Эдмонтона» в социальной сети X.
