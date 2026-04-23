Защитник «Питтсбурга» Карлссон высказался после поражения от «Филадельфии»

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон прокомментировал третье подряд поражение в серии 1/8 финала плей-офф НХЛ с «Филадельфией Флайерз». В ночь на четверг, 23 апреля, «Пингвинз» проиграли 2:5. Счёт в серии — 3-0 в пользу «Флайерз». Следующий матч между командами состоится 26 апреля.

«Мы бы заплатили кучу денег, если бы знали в октябре, что сегодня окажемся там, где мы есть. Нам просто нужно осознать это и понять, что у нас очень хорошая команда. Возможность никуда не делась», — приводит слова Карлссона Pens Inside Csoop в социальной сети X.

Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз». В этом сезоне американская команда завершила сезон после регулярного чемпионата, не сумев отобраться в плей-офф.