До победы над «Эдмонтоном» «Анахайм» последний раз выигрывал матч в плей-офф НХЛ в 2017-м

В ночь с 22 на 23 апреля завершился второй матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась со счётом 6:4 в пользу «Анахайма».

Таким образом, «Дакс» впервые за девять лет одержал победу в матче плей-офф НХЛ. Об этом сообщает PuckEmpire в социальной сети X. До этого «Анахайм» обыгрывал «Нэшвилл Предаторз» — это случилось 17 мая 2017-го.

Следующий матч между Эдмонтоном» и «Анахаймом» состоится 25 апреля. Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз». В прошлом году в финале турнира «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» в шестиматчевой серии (4-2).