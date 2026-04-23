Хоккей Новости

До победы над «Эдмонтоном» «Анахайм» последний раз выигрывал матч в плей-офф НХЛ в 2017-м

До победы над «Эдмонтоном» «Анахайм» последний раз выигрывал матч в плей-офф НХЛ в 2017-м
В ночь с 22 на 23 апреля завершился второй матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Анахайм Дакс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась со счётом 6:4 в пользу «Анахайма».

Таким образом, «Дакс» впервые за девять лет одержал победу в матче плей-офф НХЛ. Об этом сообщает PuckEmpire в социальной сети X. До этого «Анахайм» обыгрывал «Нэшвилл Предаторз» — это случилось 17 мая 2017-го.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 6
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Драйзайтль (Подколзин, Уолман) – 08:58     1:1 Готье (Киллорн) – 12:48 (pp)     1:2 Труба (Лакомб, Терри) – 22:44     1:3 Киллорн (Готье, Лакомб) – 25:35 (pp)     2:3 Мёрфи (Драйзайтль, Капанен) – 31:46     2:4 Пилинг (Киллорн) – 35:50 (sh)     3:4 Хайман (Экхольм, Ньюджент-Хопкинс) – 37:48     4:4 Самански (Рословик, Савуа) – 53:51     4:5 Готье – 55:08     4:6 Пилинг (Лакомб) – 58:50    

Следующий матч между Эдмонтоном» и «Анахаймом» состоится 25 апреля. Действующий обладатель Кубка Стэнли — «Флорида Пантерз». В прошлом году в финале турнира «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» в шестиматчевой серии (4-2).

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Макдэвид отреагировал на поражение «Эдмонтона» от «Анахайма» во втором матче плей-офф НХЛ
