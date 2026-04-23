Барабанов — о «Металлурге»: надо чаще играть в корпус, они будут в нас врезаться

Нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов высказался в преддверии матчей серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом». Первая игра серии пройдёт в эту субботу, 25 апреля.

«Металлург» – хорошая команда, ждём боевую серию. Контратаки у них очень опасные, владение шайбой поставлено. Нужно лишить их контратак, особенно по ним работать. Они очень хорошо играют клюшками, в стыки, стараются убегать. Поэтому нам надо чаще играть в корпус, быть «тяжёлыми» на шайбах, они будут в нас врезаться. Серия покажет, какой хоккей лучше подходит к плей-офф. Мы готовы.

Очки и другие персональные достижения не имеют значения в таких матчах. В плей-офф они уходят на второй план. Главное, чтобы побеждала команда. О долгой паузе не думали, какой смысл этим голову забивать? Мы готовимся, у нас есть план, а всё остальное не зависит от нас», – передаёт слова Барабанова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

