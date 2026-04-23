Главная Хоккей Новости

Капитан «Ак Барса» Марченко высказался о предстоящей серии с магнитогорским «Металлургом»

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко поделился ожиданиями от матчей серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом». Первая игра серии пройдёт в эту субботу, 25 апреля.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Посмотрим по первой игре, как на нас скажется долгая пауза, но конечно лучше играть. Какие-то тактические моменты поменяли, но не сильно, «Металлург» команда с быстрой атакой, скоростная. Все нападающие техничные, но мы играли с ними давно, регулярный чемпионат не вспоминаем. Сейчас другая будет игра. Вероятно, будет контраст в сравнении с Минском, посмотрим по первой игре.

Игра покажет, как скажется тот факт, что «Ак Барс» крупнее, но в первую очередь надо, разумеется, забить больше соперника. Посмотрим, как скажется серия. Главное, как шайба движется. Разберём игроков, у кого какие сильные и слабые стороны. Но там много сильных игроков, поэтому не стоит фокусироваться только на одном Владимире Ткачёве», – передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

