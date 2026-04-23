«Автомобилист» поднимет стяг на «УГМК-Арене» в честь скончавшегося Мартемьянова

«Автомобилист» поднимет стяг на «УГМК-Арене» в честь скончавшегося Мартемьянова
Директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что именной стяг бывшего игрока и главного тренера екатеринбургского клуба Андрея Мартемьянова будет поднят под своды «УГМК-Арены» перед одним из первых матчей команды в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Мартемьянов скончался 25 марта 2025 года в возрасте 61 года.

«В начале сезона под своды арены будет поднят именной стяг Андрея Алексеевича Мартемьянова, который многие годы посвятил «Автомобилисту» как игрок и как тренер — это наш местный эльмашевский человек. Мы будем готовить церемонию, может, даже комплекс мероприятий в рамках какого-то одного из стартовых матчей. Стяг с фирменным 24-м номером Андрея Алексеевича будет поднят под своды арены, мы с большим уважением относимся к нему и к памяти о нём. Всем нам хочется, чтобы такие фигуры были всё время на глазах у болельщиков и [оставались] в памяти болельщиков», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Настоящий уральский мужик. Ушёл из жизни Андрей Мартемьянов
Настоящий уральский мужик. Ушёл из жизни Андрей Мартемьянов
