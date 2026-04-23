Гатиятулин рассказал о ключевых задачах «Ак Барса» в серии с «Металлургом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о ключевых задачах команды перед матчами серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом». Первая игра серии пройдёт в субботу, 25 апреля.

«Основные факторы игры в плей-офф – это дисциплина, самоотверженность, характер и неуступчивость в каждом моменте. Готовимся к первому матчу, он будет самым важным. Важно серию начать уверенно. Готовимся. Смотрели, разбирали соперника. Обращаем внимание на всё, доносим до ребят. «Металлург» – это быстрая и мастеровитая команда, у которой хороший атакующий потенциал. На это обращали внимание. Но в первую очередь фокус держим на своей игре.

Игра состоит из отрезков: когда мы владеем шайбой, а когда – соперник. Из своих активных отрезков нужно выжимать максимум, рационально относиться к отрезкам соперника. О регулярном чемпионате уже не думаем, здесь, в принципе, каждый новый матч – это уже другая история. Прошлые игры – это прошлое», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.