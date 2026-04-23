Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин рассказал о ключевых задачах «Ак Барса» в серии с «Металлургом»

Гатиятулин рассказал о ключевых задачах «Ак Барса» в серии с «Металлургом»
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о ключевых задачах команды перед матчами серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом». Первая игра серии пройдёт в субботу, 25 апреля.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Основные факторы игры в плей-офф – это дисциплина, самоотверженность, характер и неуступчивость в каждом моменте. Готовимся к первому матчу, он будет самым важным. Важно серию начать уверенно. Готовимся. Смотрели, разбирали соперника. Обращаем внимание на всё, доносим до ребят. «Металлург» – это быстрая и мастеровитая команда, у которой хороший атакующий потенциал. На это обращали внимание. Но в первую очередь фокус держим на своей игре.

Игра состоит из отрезков: когда мы владеем шайбой, а когда – соперник. Из своих активных отрезков нужно выжимать максимум, рационально относиться к отрезкам соперника. О регулярном чемпионате уже не думаем, здесь, в принципе, каждый новый матч – это уже другая история. Прошлые игры – это прошлое», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android