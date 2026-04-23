Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Гатиятулин: мне некогда читать комментарии от экспертов, но иногда присылают

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, что не отвлекается на мнение экспертов и прогнозы относительно игры своей команды. В 1/2 финала Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет с «Металлургом».

«Что касается каких-то мнений и прогнозов, на эти моменты не обращаем внимания. Много комментариев от экспертов… Задача эксперта — чтобы его мнение обсуждалось. Это больше для болельщиков. Я не читаю, но иногда мне присылают какие-то моменты. Некогда читать, много работы было в паузе. Фокус только на своей команде.

С самого начала сезона мы входили с опытом прошлого, сделали шаг вперёд в этом направлении, ставку сделали не на одно звено, а на командные действия. Именно команда добивается результата», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Гатиятулин рассказал о ключевых задачах «Ак Барса» в серии с «Металлургом»
