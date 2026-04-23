Гатиятулин: Билялов — наш основной вратарь, но Арефьев показал себя с хорошей стороны

Гатиятулин: Билялов — наш основной вратарь, но Арефьев показал себя с хорошей стороны
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос об основном вратаре своей команды, а также высказал мнение относительно длинных пауз между играми плей-офф КХЛ.

«Что касается длительных пауз между играми в плей-офф, тут есть регламент, согласно которому мы и готовимся. У нас есть опыт выхода из длительных пауз, так что всё нормально.

По вратарям мы ещё перед первым раундом со многими ребятами разговаривали. Я говорил, что Тимур Билялов — наш основной вратарь, но и Максим Арефьев показал себя с хорошей стороны. Будем правильно распределять нагрузку. Альберт Яруллин? Уже говорил, что у нас все в обойме. Принципы определения состава я неоднократно озвучивал. Вы их все знаете», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

