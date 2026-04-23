Гатиятулин: на протяжении сезона пробовали разные сочетания звеньев, вносим корректировки

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, что не делит игроков своей команды по звеньям. По словам специалиста, хоккеисты «Ак Барса» сражаются, не жалея себя.

«Игра состоит из многих компонентов, блок-шоты и хиты — одни из ключевых, блокированные броски, самоотверженность. Нужна работа всей команды. Ребята не жалеют себя, сражаются, любой фактор может стать решающим.

Мы не делим команду на первое, второе, третье звенья, у нас у каждого звена есть свой функционал, ребята об этом знают. На протяжении сезона пробовали разные сочетания что троек нападения, что пар защиты.

Смотрим, как что работает и по ходу игры. Если есть необходимость, вносим корректировки. Исходя из опыта сезона и двух раундов плей-офф готовимся, анализируем», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.