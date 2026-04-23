«Амур» объявил о продлении контракта с защитником Егором Воронковым

Пресс-служба «Амура» объявила о продлении контракта с защитником команды Егором Воронковым. Новое соглашение между клубом и хоккеистом рассчитано на два сезона.

«Егор Воронков остаётся в Хабаровске! Защитник подписал двухлетний контракт. Егор присоединился к команде летом прошлого года. Сильными сторонами игрока обороны являются ответственность, настойчивость и трудолюбие. Он это подтвердил своими действиями на льду. В этом сезоне набрал 10 очков в 62 матчах. Продолжаем работать вместе», — сказано в сообщении пресс-службы «Амура», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

29-летний защитник перешёл в «Амур» в июле 2025 года. В прошлом Воронков выступал за «Авангард» и «Витязь».