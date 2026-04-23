Инсайдер сообщил о желании Сергея Бобровского остаться во «Флориде Пантерз»

Инсайдер сообщил о желании Сергея Бобровского остаться во «Флориде Пантерз»
Известный инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что российский голкипер Сергей Бобровский хочет остаться во «Флориде Пантерз». Напомним, семилетний контракт Бобровского и «пантер» на $ 70 млн истекает по окончании текущего сезона. Сергей дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды Пантерз» (2024, 2025).

«Помню, в прошлом году мы не думали, что они смогут удержать Маршана, Экблада и Беннета… Если «Флорида» захочет что-то сделать, они найдут способ это сделать. Он хочет остаться», — приводит слова Фридмана NHL Rumor Report в социальной сети X.

Бобровский выступает за «Флориду» с 2019-го. Ранее Сергей играл за «Коламбус Блю Джекетс», СКА, «Филадельфию Флайерз» и «Металлург» Новокузнецк.

