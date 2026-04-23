Михаил Дегтярёв раскрыл, почему он уважает Александра Овечкина

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что уважает нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за вклад в развитие детского спорта в России. По итогам регулярного чемпионата 40-летний россиянин сыграл все 82 встречи столичной команды, записал на свой счёт 32 заброшенные шайбы и 32 результативные передачи. Таким образом, капитан «Вашингтона» стал как лучшим снайпером, так и лучшим бомбардиром своей команды.

«Мы с Александром встречаемся периодически, когда он приезжает. В России он бывает весьма часто, как только появляются «окна» между играми в НХЛ. Последний раз встречались на детском турнире, который он сам спонсирует — OviCup. Уважаю его за то, что он вкладывает личные средства в детский спорт, это наш легендарный русский хоккеист», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».

