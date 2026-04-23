Дементьев рассказал, почему в серии «Локомотив» — «Авангард» нет фаворита

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев объяснил, почему в серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги между ярославским «Локомотивом» и омским «Авангардом» нет однозначного фаворита.

— Кого видите фаворитом в серии «Локомотив» — «Авангард»?

— Нет предположений. Настолько равная пара, любая из команд может быть на высоте.

— От чего это идёт — от того, что команды системные, или от того, что все линии более-менее равны?

— Ярославль обладает составом, который выигрывал в том году, этот опыт неоценим. В любой момент каждый игрок может добавить элемент неожиданности, вспомните Сурина год назад. Так можно оценить и других игроков.

«Авангард» серьёзно укрепился: Окулов, Прохоркин, Якупов. Это серьёзные игроки. Противостояние личностей будет решать исход серии. Игры будут непростыми и агрессивными, это понятно, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.