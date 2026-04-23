Макдэвид не набрал очков во второй игре плей-офф НХЛ — это пятый случай в его карьере

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид не сумел набрать результативных очков во второй игре серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс». Для Макдэвида это только пятый такой случай в карьере, сообщает Sportsnet Stats в социальной сети X. Кроме того, Коннор впервые в карьере не смог набрать очков в двух матчах подряд в плей-офф.

Встреча между «Эдмонтоном» и «Анахаймом» прошла на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась победой гостей со счётом 6:4. Следующий матч состоится в Анахайме 25 апреля.

Макдэвиду 29 лет, за «Эдмонтон» канадец выступает с 2015-го. В сезоне-2023/2024 Коннор дошёл с «Эдмонтоном» до финала Кубка Стэнли. Команда отыгралась со счёта 0:3, но в седьмом матче уступила «Флориде Пантерз».