Дементьев рассказал, какой фактор в серии «Металлург» — «Ак Барс» станет определяющим

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал, какой фактор в серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги межу «Металлургом» и «Ак Барсом» станет определяющим. Первая игра в серии пройдёт в эту субботу, 25 апреля. Встречу примет стадион «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 14:00 мск.

— Какие ожидания от серии «Металлург» — «Ак Барс»?

— Команды совершенно разного стиля. У Казани мощная команда с сумасшедшим давлением, у Магнитогорска техничная, лёгкая и подвижная. Игра в неравных составах будет определяющей, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.