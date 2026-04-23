Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Возраст берёт своё». Дементьев — о проблемах «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ

«Возраст берёт своё». Дементьев — о проблемах «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ
Комментарии

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился впечатлениями от выступлений «Питтсбург Пингвинз» в плей-офф Национальной хоккейной лиги этого сезона. В 1/8 финала «пингвины» играют с «Филадельфией Флайерз». Счёт в серии — 3:0 в пользу «Филадельфии».

— Что случилось с «Питтсбургом»?
— Возраст берёт своё. Запас здоровья у «Филадельфии» выше. Когда они не попадали в плей-офф, имели возможность драфтовать очень хороших хоккеистов, это отражается сейчас. «Баффало» сколько лет не попадал в плей-офф, в середине сезона были на последнем месте, а сейчас вон как играют, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android