«Возраст берёт своё». Дементьев — о проблемах «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился впечатлениями от выступлений «Питтсбург Пингвинз» в плей-офф Национальной хоккейной лиги этого сезона. В 1/8 финала «пингвины» играют с «Филадельфией Флайерз». Счёт в серии — 3:0 в пользу «Филадельфии».

— Что случилось с «Питтсбургом»?

— Возраст берёт своё. Запас здоровья у «Филадельфии» выше. Когда они не попадали в плей-офф, имели возможность драфтовать очень хороших хоккеистов, это отражается сейчас. «Баффало» сколько лет не попадал в плей-офф, в середине сезона были на последнем месте, а сейчас вон как играют, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.