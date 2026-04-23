Артемий Панарин признался, что сильно нервничал в матче первого раунда Кубка Стэнли

Форвард «Лос-Анджелеса Кингз» Артемий Панарин прокомментировал свою игру в первом раунде Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш». В первой и во второй встречах серии Панарин забил по голу. Общий счёт серии — 2-0 в пользу «Колорадо».

«Такое ощущение, что я давно не играл в плей-офф, хотя прошло всего два года. Немного нервничал в первой игре. Если честно, не немного, а сильно», — приводит слова Панарина онлайн-издание The Athletic.

«Колорадо Эвеланш» занял первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Команда набрала 121 очко за 82 игры. «Лос-Анджелес Кингз» стал восьмым, заработав 90 очков.