«Хромала дисциплина». Владислав Третьяк — об игре ЦСКА в плей-офф КХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением относительно игры ЦСКА в плей-офф Континентальной хоккейной лиги текущего сезона. В 1/8 финала армейцы переиграли СКА, а в четвертьфинале турнира уступили «Авангарду».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
16 апреля 2026, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Фьоре (Окулов, Чеккони) – 00:35 (5x5)     2:0 Рашевский (Прохоркин, Гуляев) – 12:14 (5x5)     2:1 Дроздов (Нестеров) – 44:06 (5x5)    

— Что скажете об игре ЦСКА, который вылетел во втором раунде Кубка Гагарина?
— Знаете, в этом году ЦСКА весь сезон играл неровно. Были хорошие матчи, но хромала дисциплина. И они мало забивали. Не помню, чтобы армейцы были такими нерезультативными. Они больше играли от обороны, но звёзд мало. А без них выиграть Кубок Гагарина очень сложно. Вот последний матч с «Авангардом» — и одна заброшенная шайба. Как с одним голом за матч станешь победителем в плей‑офф? Да, ЦСКА в плей‑офф играл намного лучше, чем в регулярке. И подтянулась дисциплина, которая очень важна. Но игра в большинстве была слабая на протяжении всего сезона. А когда не забиваешь, выиграть не можешь. Хотя если бы они второй матч в овертайме выиграли в Москве, серия могла сложиться иначе, — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

