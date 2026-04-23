Джонстон сравнялся с Малкиным по победным голам в Кубке Стэнли в возрасте до 23 лет

Нападающий «Даллас Старз» Уайатт Джонстон забросил победную шайбу во встрече серии Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 22-летний Джонстон записал на свой счёт шестую победную шайбу в плей-офф и по данному показателю среди хоккеистов до 23 лет сравнялся с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным. Рекорд лиги делят Яромир Ягр, Стефан Рише, Стив Пейн, Тед Кеннеди (по семь).

В третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.