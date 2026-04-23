Джонстон сравнялся с Малкиным по победным голам в Кубке Стэнли в возрасте до 23 лет
Нападающий «Даллас Старз» Уайатт Джонстон забросил победную шайбу во встрече серии Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 22-летний Джонстон записал на свой счёт шестую победную шайбу в плей-офф и по данному показателю среди хоккеистов до 23 лет сравнялся с нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным. Рекорд лиги делят Яромир Ягр, Стефан Рише, Стив Пейн, Тед Кеннеди (по семь).
В третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
23 апреля 2026, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Рантанен (Робертсон, Дюшейн) – 01:25 (pp) 0:2 Робертсон (Дюшейн) – 13:48 1:2 Юханссон (Бринк) – 18:20 (pp) 2:2 Эрикссон Эк (Болди, Хьюз) – 25:00 3:2 Маккэррон (Фолиньо, Бродин) – 37:25 3:3 Дюшейн (Рантанен, Джонстон) – 50:18 (pp) 3:4 Джонстон (Хейсканен, Робертсон) – 92:10 (pp)
