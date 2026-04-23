ЦСКА продлит контракт с защитником Охотюком на три сезона

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА продлит контракт с защитником Никитой Охотюком на три сезона.

25-летний игрок обороны пополнил состав армейского клуба перед началом сезона-2024/2025. В прошлом регулярном сезоне Охотюк провёл 67 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал 12 результативных передач. В плей-офф на его счету 10 матчей и две результативные передачи. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Охотюк сыграл 145 встреч, в которых записал на свой счёт 26 (4+22) очков с показателем полезности «+11».

ЦСКА в четвертьфинале Кубка Гагарина — 2026 уступил «Авангарду» со счётом 1-4. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги армейцы заняли четвёртое место в Западной конференции.