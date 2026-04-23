Главная Хоккей Новости

Местом проведения хоккейного турнира на Олимпиаде-2030 может стать Париж

Компания Paris Entertainment Company подала официальную заявку на проведение матчей олимпийского хоккейного турнира 2030 года на двух аренах Парижа, сообщает L'Equipe. Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут с 1 по 17 февраля 2030 года во Французских Альпах. Paris Entertainment Company управляет «Аккор Ареной» и «Адидас Ареной».

Париж рассматривается как альтернативный вариант после того, как новый мэр Ниццы Эрик Чиотти выступил против проведения хоккейных матчей на местном футбольном стадионе «Альянц Ривьера». В начале апреля мэр Лиона Грегори Дусе предложил принять соревнования по ледовым видам спорта в его городе вместо Ниццы.

Согласно первоначальной заявке, Ницца должна была принять, помимо хоккея, соревнования по фигурному катанию, шорт-треку и кёрлингу, а также Олимпийскую деревню и медиацентр.

Материалы по теме
Фетисов выразил надежду, что Овечкин сможет выступить на Олимпиаде-2030 в 44 года
