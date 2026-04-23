Главная Хоккей Новости

Защитник «Ак Барса» Карпухин: одно присутствие Билялетдинова мотивирует на подвиги

Защитник «Ак Барса» Карпухин: одно присутствие Билялетдинова мотивирует на подвиги
Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф с «Металлургом» и высказался о появлении Зинэтулы Билялетдинова на тренировках команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань
– Впереди «Металлург». Есть особые чувства, уральское дерби?
– «Металлург» – отличный соперник. Они заняли первое место в регулярном чемпионате. Это быстрая, мобильная команда, думаю, серия будет интересной.

– Как приглушить их скорость? За счёт силовой борьбы, в том числе габаритов?
– Да, в том числе за счёт этого. Это один из наших козырей, и им нужно пользоваться. Не давать сопернику пространства. Опять же, размер площадки – там, как и в Челябинске, 28 метров – это больше им на руку. Они хотят играть с шайбой, им нужно больше пространства и времени. Нам нужно забирать у них это время и пространство, самим больше владеть шайбой, играть терпеливо, находить свои моменты, забивать.

– Как Зинэтула Билялетдинов влияет на команду и на тебя лично? Может, есть какие-то подсказки, разговоры или просто шутки?
– Одно его присутствие уже мотивирует на подвиги. Хочется стараться, работать и пахать. Просто даже его элементарное присутствие! Это человек с большим авторитетом в целом, думаю, не только в нашем, но и в мировом хоккее – и как состоявшийся игрок, и как тренер. К нему огромное уважение. Он подходит, подсказывает, в целом мотивирует даже просто своим присутствием. Ты видишь, что он на тренировке, и тебе хочется работать, – цитирует Карпухина Metaratings.

Вайсфельд выделил козыри «Металлурга» и «Ак Барса» перед полуфиналом Кубка Гагарина
