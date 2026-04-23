Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Трёхкратный олимпийский чемпион высказался о назначении Тамбиева в московское «Динамо»

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, экс-защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов прокомментировал назначение Леонида Тамбиева на пост главного тренера бело-голубых.

— Виталий Семёнович, в родном клубе – новый главный тренер, Леонид Тамбиев. Удивлены?
— На мой взгляд, вопрос со сменой главного тренера висел в воздухе – в прошедшем сезоне «Динамо» не добилось результата.

Другое дело – кандидатура Тамбиева. Возглавлять «Адмирал» — это одно, возглавлять московское «Динамо» — другое. Сами понимаете, это клубы разного уровня и разных амбиций. Тамбиев должен понимать, что работать в «Динамо» минимум в два раза сложнее, чем в «Адмирале».

— «Адмирал» играл в закрытый хоккей, в «Динамо» такой стиль возможен?
— Меня как защитника всегда радует, когда обороне уделяется особое внимание. Но при этом «Динамо» никогда не играло в закрытый хоккей, наша традиция – сбалансированный стиль, сила в движении. Так что тут новому тренерскому штабу тоже потребуется перестройка.

— Тамбиев из Латвии – это фактор?
— Знаете, в «Динамо» всегда хорошо воспринимали людей из Прибалтики, мы – интернационалисты. Помню замечательно форварда Юрия Репса – мощного, по-спортивному злого, он оставил свой след в истории «Динамо». Как и Олег Знарок, Дарюс Каспарайтис, Харийс Витолиньш. Все они хорошо вписались, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

