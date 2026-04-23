Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Думаю, что бог нам помог, везёт сильнейшим». Третьяк — о победе России в финале ОИ-2018

Комментарии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк вспомнил финальный матч Олимпийских игр 2018 года, где команда России победила сборную Германии со счётом 4:3 ОТ.

Олимпийские игры 2018 . Финал
25 февраля 2018, воскресенье. 07:10 МСК
Россия
Окончен
4 : 3
ОТ
Германия
1:0 Войнов (Гусев, Капризов) – 19:59 (5x5)     1:1 Шюц (Мэйсек, Хагер) – 29:32 (5x5)     2:1 Гусев (Капризов, Дацюк) – 53:21 (5x5)     2:2 Кагун (Мауэр, Эхлиз) – 53:31 (5x5)     2:3 Мюллер (Эхлиз, Хёрдлер) – 56:44 (5x5)     3:3 Гусев (Капризов, Зуб) – 59:04 (4x5)     4:3 Капризов (Гусев, Войнов) – 69:40 (4x3)    

«Думаю, что бог нам помог, а ещё и гол Никиты Гусева в финале Олимпиады не надо забывать. Это невероятная шайба, потому что немецкий вратарь играл на самом высоком уровне. Я знаю, что чудес не бывает, но тут везёт сильнейшим.

У тебя удаление, мы в меньшинстве, за период ничего не забили, проигрываем 2:3, и можно опустить руки, либо подраться от бессилия. А всё же игроки и тренеры бились до последней секунды, и награда им пришла. А потом в овертайме немцы получили удаление, и мы забили победный гол. Думаю, это не так всё просто», — цитирует Третьяка ТАСС.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android