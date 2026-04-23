«Думаю, что бог нам помог, везёт сильнейшим». Третьяк — о победе России в финале ОИ-2018
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк вспомнил финальный матч Олимпийских игр 2018 года, где команда России победила сборную Германии со счётом 4:3 ОТ.
Олимпийские игры 2018 . Финал
25 февраля 2018, воскресенье. 07:10 МСК
Россия
Окончен
4 : 3
ОТ
Германия
1:0 Войнов (Гусев, Капризов) – 19:59 (5x5) 1:1 Шюц (Мэйсек, Хагер) – 29:32 (5x5) 2:1 Гусев (Капризов, Дацюк) – 53:21 (5x5) 2:2 Кагун (Мауэр, Эхлиз) – 53:31 (5x5) 2:3 Мюллер (Эхлиз, Хёрдлер) – 56:44 (5x5) 3:3 Гусев (Капризов, Зуб) – 59:04 (4x5) 4:3 Капризов (Гусев, Войнов) – 69:40 (4x3)
«Думаю, что бог нам помог, а ещё и гол Никиты Гусева в финале Олимпиады не надо забывать. Это невероятная шайба, потому что немецкий вратарь играл на самом высоком уровне. Я знаю, что чудес не бывает, но тут везёт сильнейшим.
У тебя удаление, мы в меньшинстве, за период ничего не забили, проигрываем 2:3, и можно опустить руки, либо подраться от бессилия. А всё же игроки и тренеры бились до последней секунды, и награда им пришла. А потом в овертайме немцы получили удаление, и мы забили победный гол. Думаю, это не так всё просто», — цитирует Третьяка ТАСС.
