«Думаю, что бог нам помог, везёт сильнейшим». Третьяк — о победе России в финале ОИ-2018

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк вспомнил финальный матч Олимпийских игр 2018 года, где команда России победила сборную Германии со счётом 4:3 ОТ.

«Думаю, что бог нам помог, а ещё и гол Никиты Гусева в финале Олимпиады не надо забывать. Это невероятная шайба, потому что немецкий вратарь играл на самом высоком уровне. Я знаю, что чудес не бывает, но тут везёт сильнейшим.

У тебя удаление, мы в меньшинстве, за период ничего не забили, проигрываем 2:3, и можно опустить руки, либо подраться от бессилия. А всё же игроки и тренеры бились до последней секунды, и награда им пришла. А потом в овертайме немцы получили удаление, и мы забили победный гол. Думаю, это не так всё просто», — цитирует Третьяка ТАСС.