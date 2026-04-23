Защитник Никита Охотюк продлил контракт с ЦСКА на три года, сообщает пресс-служба армейского клуба. Новое соглашение действует до конца сезона-2028/2029. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

25-летний игрок обороны пополнил состав армейского клуба перед началом сезона-2024/2025. В прошлом регулярном сезоне Охотюк провёл 67 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал 12 результативных передач. В плей-офф на его счету 10 матчей и две результативные передачи. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он стал лидером команды по показателю полезности и количеству блокированных бросков.

Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Охотюк сыграл 145 встреч, в которых записал на свой счёт 26 (4+22) очков с показателем полезности «+11».