Билялетдинов высказался о том, что якобы вмешивается в тренировочный процесс «Ак Барса»

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от серии 1/2 финала Кубка Гагарина между казанским клубом и «Металлургом», а также высказался о том, что якобы вмешивается в тренировочный процесс команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2026, суббота. 14:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Ак Барс
Казань
– Восемь лет назад «Ак Барс» и «Металлург» встречались в чемпионском для вас сезоне. Видите ли вы что-то общее между нынешним «Ак Барсом» и той командой?
– Я бы не стал их сравнивать. Это было другое время, другие игроки. Но настрой, который я сейчас вижу, во многом похожий. Ребята нацелены на результат, делают всё возможное, чтобы решать поставленные задачи.

– Можно ли сказать, что задача-минимум уже выполнена: команда в медалях и прошла второй раунд, если сравнивать с прошлым сезоном?
– Давайте не будем брать прошлый сезон — это не наш уровень. Мы всегда ставим перед собой высокие задачи, большие цели. Главное — это кубок.

– Вы напрямую не участвуете в работе команды, но как помогаете? Много разговоров о том, что вы якобы вмешиваетесь в процесс.
– Это глупости. Такими разговорами, по сути, обижают тренеров. Они работают профессионально и правильно, результат налицо. Я бы даже не хотел это обсуждать.

– Но вы всё-таки как-то помогаете, подсказываете?
– Они сами всё знают, — цитирует Билялетдинова Metaratings.

