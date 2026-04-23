Билялетдинов высказался о том, что якобы вмешивается в тренировочный процесс «Ак Барса»

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился ожиданиями от серии 1/2 финала Кубка Гагарина между казанским клубом и «Металлургом», а также высказался о том, что якобы вмешивается в тренировочный процесс команды.

– Восемь лет назад «Ак Барс» и «Металлург» встречались в чемпионском для вас сезоне. Видите ли вы что-то общее между нынешним «Ак Барсом» и той командой?

– Я бы не стал их сравнивать. Это было другое время, другие игроки. Но настрой, который я сейчас вижу, во многом похожий. Ребята нацелены на результат, делают всё возможное, чтобы решать поставленные задачи.

– Можно ли сказать, что задача-минимум уже выполнена: команда в медалях и прошла второй раунд, если сравнивать с прошлым сезоном?

– Давайте не будем брать прошлый сезон — это не наш уровень. Мы всегда ставим перед собой высокие задачи, большие цели. Главное — это кубок.

– Вы напрямую не участвуете в работе команды, но как помогаете? Много разговоров о том, что вы якобы вмешиваетесь в процесс.

– Это глупости. Такими разговорами, по сути, обижают тренеров. Они работают профессионально и правильно, результат налицо. Я бы даже не хотел это обсуждать.

– Но вы всё-таки как-то помогаете, подсказываете?

– Они сами всё знают, — цитирует Билялетдинова Metaratings.