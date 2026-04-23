Двукратный обладатель Кубка Гагарина назвал преимущество «Авангарда» над «Локомотивом»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков назвал преимущество «Авангарда» над «Локомотивом» перед полуфинальной серией команд в Кубке Гагарина.

«Главным фактором в столь равной, плотной и наверняка жёсткой серии двух отличных команд станут мелкие, но невероятно важные нюансы, такие как игра в неравных составах. Здесь преимущество на протяжении всего сезона и по ходу плей-офф за омичами, а значит, ярославцам необходимо будет уделить повышенное внимание своей игровой дисциплине с точки зрения минимизации количества удалений.

На стороне «Локомотива» – чемпионский опыт и столь же многогранное, как и у соперника, мастерство лидеров команды. Всё очень непредсказуемо», – цитирует Конькова «Спорт день за днём».