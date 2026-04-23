«Варягам Кубок Гагарина не интересен». Виталий Давыдов — о «Шанхайских Драконах»

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР, экс-защитник московского «Динамо» Виталий Давыдов прокомментировал приход в «Шанхайские Драконы» Ильи Ковальчука на должность президента и Евгения Артюхина на пост генерального менеджера.

— Ещё одна новость недели – смена власти в «Шанхае», на руководящие должности пришли Илья Ковальчук и Евгений Артюхин. Что думаете?

— По-моему, китайский клуб выходил у нас в плей-офф только в первом сезоне, потом были сплошные эксперименты и американские горки. Надеюсь, с приходом Ковальчука они всё-таки завершатся. Илье надо всё брать в свои руки, может, становиться и тренером, ведь по этой кандидатуре в «Шанхае» возникало много вопросов, особенно в последнее время. Вообще, думаю, работы там очень много.

— Какой совет можете дать Ковальчуку и Ко?

— На мой взгляд, из «Шанхая» имеет смысл сделать сбалансированную команду из североамериканцев с китайским гражданством и из российских хоккеистов. Варягам Кубок Гагарина не интересен – это мы видели все последние годы. Во всяком случае они каждый раз хорошо стартовали, а зимой останавливались и спокойно уходили на каникулы, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.