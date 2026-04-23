Барулин: Америка проиграла России, наша школа вратарей развивалась, а у них был простой

Чемпион мира, тренер вратарей «Барыса» Константин Барулин высказался о развитии российских голкиперов.

«Будет только больше качественных вратарей. Это можно даже понять по сборам, которые мы проводим. Сколько и какую информацию мы даём ребятам. В наше время такого не было. У нашего поколения были единичные случаи, когда кто-то вылезал самостоятельно. Сейчас появилось очень много тренеров вратарей высокой квалификации. Поэтому и ребят больше появляется.

Америка проиграла России. Наша школа вратарей развивалась, а у них простой был, и искали габаритных голкиперов за 190 сантиметров. Поэтому 100% из года в год будет больше российских вратарей топового уровня», — приводит слова Барулина Legalbet.