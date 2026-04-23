Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Барулин: Америка проиграла России, наша школа вратарей развивалась, а у них был простой

Комментарии

Чемпион мира, тренер вратарей «Барыса» Константин Барулин высказался о развитии российских голкиперов.

«Будет только больше качественных вратарей. Это можно даже понять по сборам, которые мы проводим. Сколько и какую информацию мы даём ребятам. В наше время такого не было. У нашего поколения были единичные случаи, когда кто-то вылезал самостоятельно. Сейчас появилось очень много тренеров вратарей высокой квалификации. Поэтому и ребят больше появляется.

Америка проиграла России. Наша школа вратарей развивалась, а у них простой был, и искали габаритных голкиперов за 190 сантиметров. Поэтому 100% из года в год будет больше российских вратарей топового уровня», — приводит слова Барулина Legalbet.

Материалы по теме
«В следующем сезоне всё будет по-другому». Барулин — о работе Ларионова в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android