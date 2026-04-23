Третьяк ответил, сможет ли Ротенберг совмещать работу в клубе КХЛ и сборной «Россия 25»

Трёхкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о возможности совмещения постов Романа Ротенберга в клубе КХЛ и сборной «Россия 25».

— Если Роман Ротенберг как главный тренер возглавит клуб КХЛ, сможет ли он совмещать это с тренерством в сборной России?

— Об этом ходит много слухов. Я не хочу их комментировать. Пусть сначала примут решение, что Роман куда‑то назначен.

Но тут идёт речь о сборной «Россия 25». Она собирается два раза в году. Он совмещал, когда был главным тренером СКА. И найти выход можно. Никаких проблем тут не вижу. У нас уже это было, — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».