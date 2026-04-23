Новосибирск в третий раз подряд примет Кубок Будущего

С 14 по 17 мая 2026 года в Новосибирске третий год подряд пройдёт международный турнир среди молодёжных и юниорских команд — «Кубок Будущего».
«В нём выступят четыре команды: молодёжная и юниорская сборные России, молодёжная сборная Беларуси, а также сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ). Турнир традиционно объединяет сильнейших молодых хоккеистов и рассматривается как важный этап подготовки ближайшего резерва национальной команды.
Проведение Кубка Будущего в Новосибирске продолжает формировать устойчивую традицию проведения в регионе крупных хоккейных событий и даёт болельщикам возможность первыми увидеть тех, кто уже завтра будет определять лицо российского хоккея», — сказано в сообщении Федерации хоккея России.
Расписание турнира:
14 мая, четверг
11:30* Беларусь U20 – СХЛ
14:30 Россия U20 – Россия U18
15 мая, пятница
14:30 Турнир по хоккею 3х3
16 мая, суббота
9:30 Беларусь U20 – Россия U18
13:30 Россия U20 – СХЛ
17 мая, воскресенье
9:30 Россия U18 – СХЛ
13:30 Россия U20 – Беларусь U20
* — время московское.