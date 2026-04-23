«Какая может быть потеря, когда у нас есть Ларионов!» Сушинский — об уходе Тамбиева из СКА

Чемпион мира Максим Сушинский отреагировал на назначение Леонида Тамбиева главным тренером московского «Динамо». Напомним, в текущем сезоне КХЛ специалист работал в СКА помощником Игоря Ларионова.
– Как быстро пришёл, так быстро и ушёл. Удивлением не стало.
– Уход Тамбиева – потеря для СКА?
– Какая может быть потеря, когда у нас есть Ларионов!
– То есть вы не удивлены, что Тамбиев полноценно не возглавил СКА?
– Я не ждал такого расклада вообще.
– Как вы думаете, в «Динамо» Тамбиев может дать результат лучше своих предшественников?
– Без понятия. Тут не угадаешь, — приводит слова Сушинского «Спорт день за днём».