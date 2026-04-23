Нападающий «Монреаля» Иван Демидов высказался об игре форварда «Тампы» Никиты Кучерова

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов высказался об игре форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. Напомним, в серии Кубка Стэнли ничья — 1-1.

«За ним довольно интересно наблюдать, когда сидишь на скамейке. Но когда ты на льду, тебе, по сути, всё равно, против кого ты играешь. Но да, за ним интересно наблюдать», — приводит слова Демидова The Athletic.

Никита Кучеров в текущем розыгрыше Кубка Стэнли провёл два матча, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Иван Демидов в двух встречах отдал одну результативную передачу. Следующая игра в серии состоится в ночь на 25 апреля.