Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов высказался об игре форварда «Тампы» Никиты Кучерова

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов высказался об игре форварда «Тампы» Никиты Кучерова
Комментарии

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов высказался об игре форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. Напомним, в серии Кубка Стэнли ничья — 1-1.

«За ним довольно интересно наблюдать, когда сидишь на скамейке. Но когда ты на льду, тебе, по сути, всё равно, против кого ты играешь. Но да, за ним интересно наблюдать», — приводит слова Демидова The Athletic.

Никита Кучеров в текущем розыгрыше Кубка Стэнли провёл два матча, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Иван Демидов в двух встречах отдал одну результативную передачу. Следующая игра в серии состоится в ночь на 25 апреля.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android