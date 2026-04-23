Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Владимир Крикунов: конечно, уровень сборной России не упал за последние пять лет

Бывший главный тренер клубов КХЛ Владимир Крикунов высказался о текущем уровне сборной России на фоне отстранения от международных турниров.

«Конечно, уровень сборной России не упал за последние пять лет. Нет фактов, которые бы на это указывали. В НХЛ наши ребята занимают ведущие роли и тащат за собой команды, в то время как КХЛ продолжает оставаться одной из сильнейших лиг мира. В оптимальном составе на чемпионате мира или Олимпиаде мы бы боролись только за золото, а любой другой результат считался бы неудачным», — приводит слова Крикунова LiveResult.

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об отстранении России от международных турниров.

