Владимир Крикунов: конечно, уровень сборной России не упал за последние пять лет

Бывший главный тренер клубов КХЛ Владимир Крикунов высказался о текущем уровне сборной России на фоне отстранения от международных турниров.

«Конечно, уровень сборной России не упал за последние пять лет. Нет фактов, которые бы на это указывали. В НХЛ наши ребята занимают ведущие роли и тащат за собой команды, в то время как КХЛ продолжает оставаться одной из сильнейших лиг мира. В оптимальном составе на чемпионате мира или Олимпиаде мы бы боролись только за золото, а любой другой результат считался бы неудачным», — приводит слова Крикунова LiveResult.

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об отстранении России от международных турниров.