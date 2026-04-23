Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это был мой близкий друг, товарищ, брат». Фетисов — о смерти ведущего Алексея Пиманова

Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал смерть ведущего Первого канала Алексея Пиманова.

«Ужасная новость, я даже не могу понять до сих пор, в голове не укладывается. Это был мой близкий друг, товарищ, брат. Человек был полон сил, огромное количество планов, нереально творческий, любимый близкими. Я в шоке. Видимо, что-то не то творится в нашей жизни, если такие люди уходят», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Ранее Первый канал сообщил о смерти Пиманова на 65-м году жизни. Пиманов руководил медиахолдингом «Красная звезда», в который входит в том числе телеканал «Звезда». На канале выходит ток-шоу Фетисова о спорте и политике. Пиманов также снял документальный фильм о Фетисове «Фетисов. Полвека Славы» и был продюсером художественного фильма о Фетисове «Слава», снятого в 2014 году.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android