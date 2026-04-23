«Это был мой близкий друг, товарищ, брат». Фетисов — о смерти ведущего Алексея Пиманова

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал смерть ведущего Первого канала Алексея Пиманова.

«Ужасная новость, я даже не могу понять до сих пор, в голове не укладывается. Это был мой близкий друг, товарищ, брат. Человек был полон сил, огромное количество планов, нереально творческий, любимый близкими. Я в шоке. Видимо, что-то не то творится в нашей жизни, если такие люди уходят», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Ранее Первый канал сообщил о смерти Пиманова на 65-м году жизни. Пиманов руководил медиахолдингом «Красная звезда», в который входит в том числе телеканал «Звезда». На канале выходит ток-шоу Фетисова о спорте и политике. Пиманов также снял документальный фильм о Фетисове «Фетисов. Полвека Славы» и был продюсером художественного фильма о Фетисове «Слава», снятого в 2014 году.