«С первого вбрасывания будет настоящая «мясорубка». Берёзкин — о серии с «Авангардом»

«С первого вбрасывания будет настоящая «мясорубка». Берёзкин — о серии с «Авангардом»
Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 с омским «Авангардом». Первая игра состоится на льду железнодорожников в пятницу, 24 апреля.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
24 апреля 2026, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сейчас омичи вышли на новую стадию. По сравнению с прошлым годом «Авангард» стал ещё сильнее и, пройдя очень мощную команду ЦСКА, находится на хорошем эмоциональном подъёме. Уверен, что серия предстоит непростая и с первого вбрасывания будет настоящая «мясорубка». Оба соперника должны быть к этому готовы», — приводит слова Берёзкина пресс-служба «Локомотива».

Ранее известный хоккейный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался о серии «Локомотив» — «Авангард».

