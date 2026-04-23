Хайнс поддержал Юрова после его удаления в овертайме, которое привело к голу «Далласа»

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс поддержал российского форварда «дикарей» Данилу Юрова после удаления хоккеиста в овертайме, которое привело к голу «Даллас Старз» (3:4 ОТ) в третьем матче серии плей-офф НХЛ.

«Я поговорил с ним в раздевалке после игры. Он был явно расстроен, и я не могу представить, что должен был чувствовать такой молодой парень. Я подумал, что важно, чтобы он понял, что дело не в нём. Это была ошибка. Мы все ошибаемся. Он был не единственным, кто ошибся в игре, так что мы его поддержали, чтобы он не переживал. Это плей-офф.

Мы побеждаем как команда и проигрываем как команда. Дело не в одном игроке. Думаю, ему стало лучше, но сегодня я ещё раз с ним поговорю, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. Я знаю, что его поддерживают и парни в команде», — приводит слова Хайнса журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х.