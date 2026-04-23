Хайнс поддержал Юрова после его удаления в овертайме, которое привело к голу «Далласа»

Хайнс поддержал Юрова после его удаления в овертайме, которое привело к голу «Далласа»
Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс поддержал российского форварда «дикарей» Данилу Юрова после удаления хоккеиста в овертайме, которое привело к голу «Даллас Старз» (3:4 ОТ) в третьем матче серии плей-офф НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
23 апреля 2026, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Рантанен (Робертсон, Дюшейн) – 01:25 (pp)     0:2 Робертсон (Дюшейн) – 13:48     1:2 Юханссон (Бринк) – 18:20 (pp)     2:2 Эрикссон Эк (Болди, Хьюз) – 25:00     3:2 Маккэррон (Фолиньо, Бродин) – 37:25     3:3 Дюшейн (Рантанен, Джонстон) – 50:18 (pp)     3:4 Джонстон (Хейсканен, Робертсон) – 92:10 (pp)    

«Я поговорил с ним в раздевалке после игры. Он был явно расстроен, и я не могу представить, что должен был чувствовать такой молодой парень. Я подумал, что важно, чтобы он понял, что дело не в нём. Это была ошибка. Мы все ошибаемся. Он был не единственным, кто ошибся в игре, так что мы его поддержали, чтобы он не переживал. Это плей-офф.

Мы побеждаем как команда и проигрываем как команда. Дело не в одном игроке. Думаю, ему стало лучше, но сегодня я ещё раз с ним поговорю, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. Я знаю, что его поддерживают и парни в команде», — приводит слова Хайнса журналист Майкл Руссо на своей странице в социальной сети Х.

