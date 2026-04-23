Нападающий системы «Вашингтона» Илья Протас признан лучшим новичком сезона в АХЛ

Американская хоккейная лига объявила, что нападающий «Херши Бэрс» Илья Протас был признан лучшим новичком сезона-2025/2026 имени Дадли Гарретта. Он стал всего лишь вторым игроком «Бэрс» в истории, удостоенным этой награды, присоединившись к вратарю Рону Хекстоллу (сезон-1985/1986).

19-летний Протас занял первое место в списке лучших бомбардиров среди новичков лиги и разделил шестое место среди всех игроков лиги, набрав 66 (29+37) очков в 69 играх. 66 очков Протаса стали лучшим результатом в команде «Херши» и лучшим результатом среди новичков «Бэрс» со времён Крейга Фишера (79 очков в сезоне-1990/1991).

Протас дебютировал в НХЛ в составе «Вашингтон Кэпиталз» в Торонто 8 апреля, став 71-м игроком «Херши», дебютировавшим в НХЛ в составе «Кэпиталз» с тех пор, как «Бэрс» и «Вашингтон» заключили соглашение о сотрудничестве перед сезоном-2005/2006. Протас сыграл за «Кэпиталз» четыре матча, набрав 4 (1+3) очка.