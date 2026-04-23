Барулин: в ЦСКА стали понимать требования Никитина только в начале 2026 года

Чемпион мира, тренер вратарей «Барыса» Константин Барулин оценил игру ЦСКА под руководством главного тренера Игоря Никитина.

«Хоккеисты ЦСКА стали понимать требования Никитина только в начале 2026 года. Команда скомканно начала сезон, но потом вернулась к своей привычной форме. Все хоккеисты должны были влиться в систему Никитина. Это особенность его команд. Каждый игрок должен понимать, чего тренер требует от него.

К плей-офф армейцы подошли в хорошей форме. В играх на вылет они тоже смотрелись неплохо. Но легионеры «Авангарда» сделали своё дело, и ЦСКА вылетел. Везёт тому, кто везёт. Своей работой «Авангард» заслужил полуфинал, но ЦСКА не выглядел слабее», – цитирует Барулина Metaratings.