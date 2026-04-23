Третьяк — о Татьяне Тарасовой: она может сказать правду в глаза, которая не всем нравится

Трёхкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился своими пожеланиями в адрес заслуженного тренера СССР по фигурному катанию, дочери легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова Татьяны Тарасовой.

— Что вы пожелаете Татьяне Тарасовой, которая сейчас приболела, но недавно выписалась из больницы?

— Я с ней всегда на связи, обязательно позвоню. Она — уникальный, неординарный человек. Вся в папу — максималист. Может сказать правду в глаза, которая не всем нравится. У меня с ней очень хорошие отношения. И я хотел бы ей пожелать, конечно, крепкого здоровья. Ну что ещё можно пожелать женщине? Любви! А её любовь — это фигурное катание. Вот желаю и того, и другого, — приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

15 апреля стало известно, что Татьяна Тарасова попала в реанимацию одного из московских лечебных учреждений. Позже состояние здоровья известного специалиста удалось стабилизировать, 20 апреля её выписали из больницы.