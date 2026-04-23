Каменский: уровень российского хоккея не упал, наши как уезжали в НХЛ, так и уезжают

Вице-президент КХЛ, олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал текущий уровень сборной России на фоне отстранения от международных турниров.

«Как мне кажется, уровень российского хоккея за последнее время не упал. Наши ребята как уезжали в лучшие клубы НХЛ, так и продолжают уезжать. На ОИ или на чемпионате мира нынешняя сборная России претендовала бы на золото, если бы поехала туда сильнейшим составом», — приводит слова Каменского LiveResult.

Напомним, Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах из-за конфликта на Украине.