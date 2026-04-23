Александр Овечкин посетил магазин коллекционных карточек и заказал несколько коробок

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил магазин коллекционных карточек и заказал несколько коробок, сообщает Russian Machine Never Breaks.

Отмечается, что Овечкин приехал в магазин Goatz Sportz Cardz в Херндоне, штат Вирджиния, что стало полным шоком для владельца Брайана Яника, бывшего офицера полиции Пентагона.

«Он посмотрел наши хоккейные, баскетбольные и карточки с покемонами. Ему понравилась карточка Леброна, которая у нас была. В итоге он ничего не купил, но спросил, можем ли мы заказать несколько старых коллекционных коробок, что я сразу и сделал. Я был совершенно потрясён. Я только открыл двери и увидел, как подходит Ови. Это было просто невероятно! Очень приятный человек», — заявил Брайан.

Брайан добавил, что Овечкин заказал несколько старых коробок с хоккейными коллекционными карточками сезонов-2005/2006 и 2008/2009. Владелец магазина также заявил, что супруга Овечкина коллекционирует карточки с покемонами.

