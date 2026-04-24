Коньков: специалисты, считающие «Металлург» явным фаворитом пары КГ, глубоко заблуждаются

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Ак Барсом». Первая игра серии состоится в Магнитогорске в субботу, 25 апреля.

«Думаю, специалисты, болельщики и журналисты, считающие «Металлург» явным фаворитом этой пары, глубоко заблуждаются. Магнитогорцам будет очень непросто. Полагаю, что и здесь всё может затянуться на все семь матчей, но всё же отдам предпочтение «Металлургу», в соотношении 55 на 45», – приводит слова Конькова «Спорт день за днём».

Ранее ожиданиями от серии 1/2 финала Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Ак Барсом поделился Зинэтула Билялетдинов.